Израел нападна либански град под заштита на УНЕСКО, едно лице е убиено

Израел го нападна древниот либански град Тир, убивајќи најмалку едно лице во областа во близина на локацијата на УНЕСКО. Нападот се случи на петтиот ден од конфликтот меѓу Израел и Хезболах, објавија државните медиуми и агенцијата АФП.

Фотограф на АФП од местото на настанот објави дека спасувачките екипи пронашле најмалку едно тело. Во близина на античкиот градски хиподром, тие собрале и човечки остатоци кои биле расфрлани по земјата.

Државната Национална новинска агенција објави дека „непријателски борбени авиони извршиле напад врз областа на урнатините на градот Тир“. Во извештајот се вели дека нападот се случил во близина на палестинскиот бегалски камп Бас, кој е еден од десетината такви кампови во Либан.