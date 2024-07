Израел го нападна Бејрут

Израел соопшти дека извршил напад во Бејрут, главниот град на Либан, и дека цел на нападот бил командант на Хезболах.

IDF has hit Hezbollah positions in the southern suburbs of Beirut, Lebanon. So the next weekend protests in the Western Capitols will be 'Ceasefire Now' in Lebanon'.

Nope, the strikes will now continue till IDF objectives are achieved. Fcuk around phase is over. Finding out… pic.twitter.com/XhWBnStuT2

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 30, 2024