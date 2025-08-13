Израел го бомбардираше најголемиот палестински град, загинаа 123 лица

Израелската армија денес го бомбардираше градот Газа пред планираното преземање на областа, а според Министерството за здравство на Газа, 123 лица се убиени во последните 24 часа.

Израелската армија објави дека „одобрила“ план за освојување на градот Газа, најголемиот град на палестинската територија, како дел од новата фаза од офанзивата насочена кон поразување на Хамас и ослободување на заложниците.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја повтори идејата, која ја изрази и американскиот претседател Доналд Трамп, дека Палестинците треба да ја напуштат областа.

„Тие нема да бидат протерани, ќе им биде дозволено да заминат“, изјави премиерот за израелскиот телевизиски канал i24NEWS.

„Сите оние кои се загрижени за Палестинците и велат дека сакаат да им помогнат на Палестинците треба да ги отворат своите врати и да престанат да ни држат предавања.“

Бројот на жртви во последните 24 часа е најлош за една недела, што дополнително го зголемува огромниот број жртви од речиси двегодишната војна.

Планираното израелско преземање на градот Газа, кој армијата на државата веќе го освои во раните денови од војната, веројатно ќе се случи во рок од неколку недели, велат официјалните лица.

Тоа значи дека прекинот на огнот е сè уште можен иако разговорите не успеаја и конфликтот останува жесток.

Израелски авиони и тенкови ги бомбардираа источните области на градот Газа, велат жителите, при што многу домови беа уништени во населбите Зејтун и Шеџаја преку ноќ. Болницата Ал-Ахли соопшти дека 12 лица се убиени во воздушен напад врз куќа во Зејтун.

Тенковите, исто така, уништија неколку домови источно од Кан Јунис во јужна Газа, додека во централниот Појас Газа, израелскиот оган уби девет баратели на помош во два одделни инциденти, соопштија палестински лекари. Израелската војска не коментираше за инцидентот.

Уште осум лица, меѓу кои три деца, починаа од глад и неухранетост во Газа во изминатите 24 часа, соопшти Министерството за здравство на територијата. Со ова, вкупниот број од почетокот на војната достигна 235, меѓу кои и 106 деца.

Во меѓувреме, главниот преговарач на Хамас, Калил Ал-Хаџ, денес се среќава со египетски претставници во Каиро, а се очекува темите на разговорите да бидат запирање на војната, доставување помош и „запирање на страдањето на нашиот народ во Газа“, изјави претставникот на Хамас, Тахер ал-Ноно, во соопштението.

Официјален претставник на Хамас изјави за Ројтерс дека групата е отворена за какви било идеи доколку Израел ја заврши војната и се повлече. Сепак, „положувањето оружје пред да заврши окупацијата е невозможно“, изјави официјален претставник за Ројтерс под услов да остане анонимен.

Министрите за надворешни работи на 24 земји, вклучувајќи ги Велика Британија, Канада, Австралија, Франција и Јапонија, изјавија оваа недела дека хуманитарната криза во Газа достигнала „незамисливи нивоа“ и го повикаа Израел да дозволи неограничена помош.

Израелските власти ја негираат одговорноста за гладот, обвинувајќи го Хамас за кражба на испораките на помош. Тие велат дека презеле чекори за зголемување на испораките, вклучително и дневни паузи во борбите во некои области и заштитени рути за конвои со помош.