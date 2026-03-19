Изградбата на Коридорите 8 и 10 д нема да се финансира само од Буџетот, туку и од приходите на ЈПДП

Пратениците во рамки на денешната 94. седница дадоа поддршка за Предлог на законот за изменување на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на Проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за Автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10д (делница на Автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија и Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, и двата по скратена постапка.

Како што објасни заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Aлександар Николоски, со постојниот Закон е предвидено финансирањето на проектот да се прави исклучиво од буџетот на државата, а со измените се остава простор тоа да се прави и од посебната сметка што ја има Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП).

-ЈПДП, како инвеститор во проектот, има сериозна количина сопствени приходи кои доаѓаат од различни извори – акциза, давачки што се плаќаат при акциза на горива,…, има солидна сума што годишно ја добива, а има и можности да користи други финансиски механизми кои Буџетот не може да ги користи. Имајќи предвид дека се забрзува динамиката на работа на автопатите и на овие делници, предлагаме можност и ЈПДП од сопствени приходи да го финансира проектот како негов инвеститор, истакна Николоски.

Претходно во расправата за овој закон на матеичната собраниска Комисија за транспорт, пратеникот Митко Трајчулески од СДСМ оцени дека предложената законска измена е бај-пасирање на состојбата. Добро е што ова се прави, но, државата, рече, мора да води повеќе сметка зашто ваквиот тип проекти ќе станат голем товар за ЈПДП, кое потоа не ќе може да ги спроведува останатите проекти.

-Ова денес што го прави Владата е начин на бај-пасирање состојба. Се бара начин како да се задржи динамиката на проектот, а реалната слика е дека државата нема доволно пари за спроведување на своите стратешки национални интереси како што е овој проект. Не гледам дека во рамки на Буџетот соодветно се водело сметка за доволно алоцирање средства. Без разлика на добрите приходи, за ЈПДП овој проект ќе претставува голем товар што понатаму ќе се одрази врз реализацијата на останатите проекти. Претпријатието нема да има доволно финасиски ресурси и затоа мора да остане обврската да биде финансирано од страна на државата. Проектот беше најсилно критикуван од тогашната опозиција, а сегашна Влада. Но, добро е што таа го препозна како стратешки, со големо значење за државата. Со затворање на автопатските делници и двата коридора, со реализација на брзата пруга, ќе станеме крстосница на Балканот преку која ќе се одвива најголемиот транзит на стока и патници. Се докажа дека новиот начин на градба и методологијата придонесоа за сериозна динамика. Ова е единствениот проект досега што тера со одлична динамика. Динамиката го следи планираното, истакна пратеникот од СДСМ.