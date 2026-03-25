ИТ компанија ја затвора својата канцеларија во Белград: Целиот тим гејмери ​​ќе биде отпуштен

Американската компанија за игри Playstudios ја затвори својата канцеларија во Белград. Сања Жугиќ, која го водеше Playstudios Europe во Белград, го објави ова на LinkedIn, пишува „Блиц“.

Ова е второ затворање на канцеларијата на ИТ компанија во Белград во последниот месец.

„Жал ми е што морам да ја споделам веста дека Playstudios ја затвора својата канцеларија и операциите во Белград во наредните месеци. За жал, ова значи дека прекрасен тим од исклучителни луѓе и експерти наскоро ќе се разделат и ќе ги изгубат своите работни места – напиша Жугиќ.

Playstudios отвори канцеларија во Белград пред пет години како едно од седумте студија дистрибуирани низ целиот свет. Во времето на отворањето, вработуваше повеќе од 100 инженери и креативци кои активно учествуваат во креирањето social gaming игри.

Медиумите пишуваа за канцеларијата во Белград во 2024 година, кога беше објавено дека направиле нова верзија на играта Tetris, Tetris Block Puzzle, наменета за мобилни телефони, објавува Trender.

Италијанската ИТ компанија Лотоматика отпушти 348 вработени во канцеларијата во Белград кон средината на месецот, кои работеа на миграцијата на нивната платформа две години.

Лоттоматика, италијанската компанија за игри на среќа и спортско обложување, ја купи компанијата SKS365 (позната под брендот Planetwin365) во 2024 година за 639 милиони евра. Неодамна, таа експлицитно објави дека претходната година била извонредно успешна финансиски. (Блиц)