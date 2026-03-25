Историска пресуда: Мета и Јутјуб се виновни по сите точки

Поротата во Вишиот суд на округот Лос Анџелес пресуди дека технолошките гиганти Мета и Јутјуб се одговорни по сите точки во случајот во кој се обвинети за намерно создавање зависност кај сега 20-годишна жена од Калифорнија, како и за оштетување на нејзиното ментално здравје.

Ова е пресвртница што може да постави преседан за стотици слични случаи во кои се тврди дека технолошките компании треба да бидат одговорни за штетни одлуки за дизајн, објавува Си-Ен-Ен. Одлуката може да доведе до големи промени во начинот на кој функционираат платформите на социјалните медиуми, особено за младите корисници.

Поротата утврди дека Мета и Јутјуб биле небрежни во дизајнот на своите платформи, знаеле дека нивниот дизајн е опасен, не предупредиле за тие ризици и му предизвикале на тужителот значителна штета.

Американката Кејли и нејзината мајка ги тужеа Мета, Јутјуб на Гугл, Снеп Инк. (сопственик на Снепчет) и ТикТок, обвинувајќи ги дека намерно ја изложиле на интернет како дете и ѝ предизвикале анксиозност, телесна дисморфија и самоубиствени мисли. Снеп и ТикТок го решија случајот пред судењето.

Одлуката на поротата, која се разгледуваше осум дена, следеше по седумнеделно судење во Вишиот суд во Лос Анџелес. Тие им наредија на компаниите да платат вкупно 3 милиони долари отштета, а Си-Ен-Ен објави дека може да се досудат дополнителни казнени отштета. Поротниците ја прогласија Мета за 70% одговорна за повредите на Кејли, а Јутјуб за 30%.

Адвокатите на тужителот во заедничка изјава изјавија дека пресудата е „историски момент за илјадници и илјадници деца и нивните семејства“.

„Оваа пресуда е повеќе од еден случај. Со години, компаниите за социјални медиуми остваруваат профит таргетирајќи ги децата, додека ги прикриваат своите зависност и опасни дизајнерски карактеристики. Денешната пресуда е референдум, од поротата до целата индустрија, што покажува дека е време да се преземе одговорност“, рекоа тие.