Иран уништи клучен американски радарски систем од 300 милиони долари

Иранскиот режим уништи клучен радарски систем од 300 милиони долари, кој е клучен за водење на американските ракетни одбранбени батерии во Заливот, изјави американски функционер, со што се ризикува дополнително оптоварување на одбранбените капацитети на регионот, објави Блумберг.

Уништувањето на радарот и поврзаната опрема во воздухопловната база Мувафак Салти во Јордан, кое се случи во раните денови од војната, подоцна беше потврдено од службено лице, а претходно беше објавено од CNN врз основа на комерцијални сателитски снимки.

Податоците собрани од тинк-тенкот Фондација за одбрана на демократиите (FDD) покажуваат два регистрирани ирански напади во Јордан: еден на 28 февруари и еден на 3 март. И двата напади наводно биле пресретнати. Сепак, сателитските снимки покажаа дека радарот RTX Corp. AN/TPY-2 и опремата што ја користи американскиот систем за ракетна одбрана THAAD биле уништени.

Стратешки удар за одбрана

„Доколку беше успешен, нападот на Иран врз радарот THAAD ќе беше еден од најзначајните напади на Иран досега“, рече Рајан Бробст, заменик-директор на Центарот за воена и политичка моќ во FDD. „Сепак, американската војска и нејзините партнери имаат други радари кои можат да продолжат да обезбедуваат воздушна и ракетна одбрана, со што се ублажува загубата на поединечен систем“, додаде тој.

Американските единици THAAD (Терминална одбрана на голема надморска височина) се дизајнирани да уништуваат балистички ракети на работ на атмосферата и можат да се спротивстават на посериозни закани од системот Patriot со пократок дострел. Со оглед на тоа што радарот AN/TPY-2 сега е надвор од употреба, должностите за пресретнување на ракети ќе паднат на системите Patriot, на кои веќе им недостасува ракетата PAC-3.

Сателитските снимки од „Ербас Дифенс енд Спејс“ се чини дека покажуваат пренослив радар AN/TPY-2 со напреден X-бенд, примарен радар за системот за одбрана на терминални области со голема надморска височина (THAAD) на американската армија, кој е оштетен и евентуално уништен од ирански дрон или ракета… pic.twitter.com/NqKN6K2YW2

Скапа опрема

САД имаат осум THAAD системи глобално, вклучувајќи ги и оние во Јужна Кореја и Гуам. Секоја батерија чини околу 1 милијарда долари, а радарот чини околу 300 милиони долари, според Центарот за стратешки и меѓународни студии (CSIS).

„Ова се оскудни стратешки ресурси, а нивното губење е огромен удар“, рече Том Карако, експерт за ракетна одбрана во CSIS. „Армијата моментално има осум батерии, што е сепак помалку од деветте планирани во структурата на силите од 2012 година. Тоа значи дека едноставно нема резервни радари TPY-2“, објасни тој.

Баталјонот THAAD се состои од 90 војници, шест лансери монтирани на камиони со вкупно 48 пресретнувачи – осум по лансер – и радар TPY-2 и тактичка единица за контрола на оган и комуникација. Секоја пресретнувачка ракета, произведена од Lockheed Martin Corp., чини околу 13 милиони долари.

„Ако сакате да имате интегрирана воздушна и ракетна одбрана, ова е само еден од елементите што ги ставате на бојното поле“, рече Вилијам Алберк, виш соработник во тинк-тенкот Пацифик Форум.

Одбранбени системи под притисок

Порано во војната, ирански напад го оштети и радарот AN/FPS-132 во Катар, стационарен систем за разлика од мобилниот THAAD, според истражувањето на Центарот за студии за неширење оружје „Џејмс Мартин“. Системот е дизајниран да обезбеди рано предупредување и откривање на закани на долги растојанија, но му недостасува прецизноста потребна за насочување на оружјето кон неговата цел.

Воздушните и ракетните одбранбени системи во регионот на Заливот беа под сериозен притисок, а понекогаш и преоптоварени, од иранските одмазднички напади со беспилотни летала и балистички ракети. Ова предизвика стравувања дека залихите на напредни пресретнувачи, како оние за системите THAAD и PAC-3, наскоро би можеле да паднат на опасно ниски нивоа.

Минатиот петок, претставници од одбранбените компании, вклучувајќи ги Lockheed и RTX, се состанаа во Белата куќа, додека Пентагон се стреми да го забрза производството на оружје.