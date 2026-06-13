Иран со мини ги заштитил локациите со резерви на ураниум

Иран во изминатите недели значително ги засили мерките за заштита на своите резерви на високо збогатен ураниум, вклучувајќи рушење на тунели и поставување мини на пристапните точки, поради загриженост од американски операции, изјавија повеќе извори запознаени со разузнавачките проценки на САД.

Според тие информации, иранските резерви од околу половина тон високо збогатен ураниум сега се значително потешко достапни отколку порано, откако, како што се наведува, американскиот претседател Доналд Трамп сигнализираше можност за воена акција за нивно запленување.

Изворите тврдат дека овие мерки дополнително ги закомплицираа потенцијалните преговори меѓу Вашингтон и Техеран за контрола на иранската нуклеарна програма и за можното отстранување или разредување на збогатениот материјал.

Според американските и меѓународните проценки, најголемиот дел од резервите се наоѓа во подземни објекти, вклучувајќи го и комплексот во Исфахан, додека одредени количини се распоредени на други локации.

Официјални лица запознаени со преговорите наведоа дека претходните планови на САД ја разгледувале можноста за заплена на нуклеарниот материјал, но дека операцијата била оценета како високоризична. Изворите тврдат дека Иран оттогаш дополнително ги зајакнал пристапните точки и подземните објекти.

Експертите предупредуваат дека евентуалното отстранување на материјалот би барало сложени технички операции, вклучувајќи специјализирана опрема и тимови за разминирање, што значително би го забавило и отежнало целиот процес.