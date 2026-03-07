Иран негира дека целосно го блокирал Ормускиот теснец, затворен е само за американски и израелски бродови

Техеран – Иран негира дека целосно го затворил на Ормускиот теснец, витална глобална рута за извоз на сурова нафта, јави ДПА.

Портпаролот на иранските вооружени сили, Аболфазл Шекарчи, синоќа на државната телевизија изјави дека Ормускиот теснец не е блокиран.

– Сите бродови имаат дозвола да поминат, освен американските и израелските бродови. Тие немаат работа таму, рече Шекарчи.

Сепак, тој призна дека во време на војна е невозможно да се гарантира дека сите бродови ќе избегнат проблеми.

Според американските воени набљудувачи, бродскиот сообраќај во Ормускиот теснец е намален за околу 90 проценти. Додека воените капацитети на Иран дозволуваат, земјата ќе продолжи да се обидува да го попречува превозот низ теснецот, оценува Американскиот институт за проучување на војната во својата анализа на ситуацијата на Блискиот Исток.

Дејствијата во Ормускиот теснец се дел од стратегијата на Иран да ги наметне трошоците за војната врз земјите од Персискиот Залив, забележува ДПА. Теснецот е најважната стратешка точка за светската трговија со енергенси. Тоа е единствената врска помеѓу Персискиот Залив и светските океани.

Главните производители на нафта и природен гас се наоѓаат покрај Персискиот Залив, вклучувајќи ги не само Иран, туку и Саудиска Арабија, Ирак, Кувајт, Катар, Бахреин и ОАЕ.