Иран негира дека целосно го блокирал Ормускиот теснец, затворен е само за американски и израелски бродови

07/03/2026 08:07

Техеран – Иран негира дека целосно го затворил на Ормускиот теснец, витална глобална рута за извоз на сурова нафта, јави ДПА.

Портпаролот на иранските вооружени сили, Аболфазл Шекарчи, синоќа на државната телевизија изјави дека Ормускиот теснец не е блокиран.

– Сите бродови имаат дозвола да поминат, освен американските и израелските бродови. Тие немаат работа таму, рече Шекарчи.

Сепак, тој призна дека во време на војна е невозможно да се гарантира дека сите бродови ќе избегнат проблеми.

Според американските воени набљудувачи, бродскиот сообраќај во Ормускиот теснец е намален за околу 90 проценти. Додека воените капацитети на Иран дозволуваат, земјата ќе продолжи да се обидува да го попречува превозот низ теснецот, оценува Американскиот институт за проучување на војната во својата анализа на ситуацијата на Блискиот Исток.

Дејствијата во Ормускиот теснец се дел од стратегијата на Иран да ги наметне трошоците за војната врз земјите од Персискиот Залив, забележува ДПА. Теснецот е најважната стратешка точка за светската трговија со енергенси. Тоа е единствената врска помеѓу Персискиот Залив и светските океани.

Главните производители на нафта и природен гас се наоѓаат покрај Персискиот Залив, вклучувајќи ги не само Иран, туку и Саудиска Арабија, Ирак, Кувајт, Катар, Бахреин и ОАЕ.

Поврзани содржини

Израел објави како изгледал бункерот на ајатолахот (видео)
Трошоците од американската војна со Иран достигнаа 5,8 милијарди долари
Алармантно: Дубаи има свежа храна само уште 10 дена, парите сега не им помагаат
Мерц, Макрон, Стармер и Мелони разговараа за дипломатска координација на кризата на Блискиот Исток
ОН: Најмалку 50.000 Сиријци избегале од Либан
Израел нападна либански град под заштита на УНЕСКО, едно лице е убиено
Брисел ги смирува Орбан и Зеленски околу нафтоводот „Дружба“
Кремљ предупреди на руски одговор ако Финска распореди нуклеарно оружје

Најчитани