Инвазија на медузи ја затвори една од најголемите нуклеарки во Франција

Една од најголемите нуклеарни централи во Франција мораше да се затвори откако огромен рој медузи влегоа во системите за довод на вода што се користат за ладење на реакторите. Инцидентот се случи во нуклеарната централа Гравелин во северна Франција, каде што три реактори автоматски се исклучија доцна во неделата. Француската државна енергетска компанија EDF потврди дека филтер-бараните на пумпните станици се затнати поради, како што велат, „масовен и непредвидлив“ рој медузи, пишува The Guardian.

Ситуацијата ескалираше кога четвртиот реактор наскоро се исклучи, со што целата електрана, која нормално снабдува електрична енергија со околу пет милиони домаќинства, беше ставена надвор од работа. Останатите два реактори беа исклучени порано поради планираните летни работи за одржување.

Нема опасност за животната средина

EDF соопшти дека инцидентот не ја загрозил безбедноста на централата, вработените или животната средина и се чини дека немало прекин во извозот на електрична енергија во Обединетото Кралство.

Електраната Гравелин користи вода од канал поврзан со Северното Море за своите системи за ладење. Северното Море е дом на неколку автохтони видови медузи кои често се појавуваат по должината на брегот во текот на летото, кога морето е потопло.

Повторлив проблем

Ова не е прв пат медузите да предизвикаат проблеми за крајбрежните електрани кои користат морска вода за ладење. Слични проблеми ги поттикнаа научниците од Универзитетот во Бристол да развијат „алатка за рано предупредување“ за да го предвидат масовното појавување на роеви медузи.

Нуклеарната централа Торнес во Шкотска, исто така во сопственост на EDF, беше принудена да се затвори една недела во 2021 година од истата причина, една деценија по сличен инцидент во 2011 година.

Роевите медузи претходно ги затворија нуклеарните и термоцентралите во Шведска, САД и Јапонија. На Филипините, тие дури предизвикаа и голем прекин на електричната енергија во 1999 година, за кој некои погрешно веруваа дека е поврзан со вирусот Y2K или со државен удар.

Неодамна, во септември минатата година, неочекуван бран медузи ги преплави системите за ладење на најголемата термоцентрала на јаглен во Кина, принудувајќи ги работниците да се мачат десет дена за да отстранат повеќе од 150 тони од овие морски суштества од централата.