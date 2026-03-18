Инфлацијата во еврозоната се зголемува

Инфлацијата во еврозоната се зголеми во февруари, како што првично се проценуваше, поттикната од побрзиот раст на цените во услужниот сектор и умерениот пад на трошоците за енергија, покажаа конечните податоци од Евростат објавени денеска.

Хармонизираниот индекс на потрошувачки цени регистрираше годишен пораст од 1,9 проценти по зголемувањето од 1,7 проценти во јануари. Стапката е во согласност со проценката објавена на 3 март.

Основната инфлација што ги исклучува енергијата, храната, алкохолот и тутунот се зголеми на 2,4 проценти, како што се проценува, од 2,2 проценти пред еден месец.

Податоците покажаа дека инфлацијата на услугите се зголеми на 3,4 проценти од 3,2 проценти во јануари, а зголемувањето на неенергетските индустриски стоки се забрза на 0,7 проценти од 0,4 проценти.

Во исто време, цените на енергијата паднаа со темпо од 3,1 проценти, побавно од падот од 4 проценти претходниот месец.

Цените на храната, алкохолот и тутунот се зголемија за 2,5 проценти, по зголемувањето од 2,6 проценти забележано пред еден месец.