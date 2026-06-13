Името Трамп ќе се отстрани од Центарот „Кенеди“

Вашингтон – Судијата го отфрли барањето за запирање на отстранувањето на името Трамп од Центарот „Кенеди“

Федерален судија на САД во петокот го отфрли барањето на одборот на Центарот „Кенеди“ и Министерството за правда да го запрат отстранувањето на името на претседателот Доналд Трамп од местото каде што се одржуваат сценски уметности.

Окружниот судија на САД, Кристофер Купер, со пресуда донесена минатиот месец, нареди името на Трамп да се отстрани од иконската зграда во главниот град на земјата до петок.

Одборот на доверители, кој е составен од сојузници на Трамп, и Министерството за правда поднесоа жалба во четвртокот барајќи од Купер да ја одложи својата одлука.

Судијата го отфрли барањето, велејќи дека јавниот интерес „ретко се задоволува со „овековечување“ на „незаконски“ владини дејствија“.

Во својата пресуда од 29 мај, Купер рече дека Центарот за сценски уметности „Џон Ф. Кенеди“ бил нелегално преименуван по Трамп и дека само Конгресот има право да го промени неговото име.

Тој ѝ даде на администрацијата 14 дена да го отстрани името на Трамп од фасадата и сите материјали поврзани со местото.

Порано оваа недела, Центарот „Кенеди“ го отстрани името на Трамп од веб-страницата на институцијата.

Сепак, неговото име засега останува на белата мермерна фасада на зградата.

Купер, исто така, издаде привремена блокада на барањето на Трамп за затворање на Центарот Кенеди за двегодишна реконструкција, која требаше да започне во јули.

Бесниот Трамп реагираше велејќи дека се откажува од контролата врз местото, кое го презеде на почетокот на својот втор мандат минатата година, именувајќи се за претседател.

Во декември, управниот одбор на центарот, кој Трамп го сочинуваа лојални луѓе, гласаше за преименување на местото во „Центар Трамп Кенеди“, а името на републиканскиот претседател беше додадено на фасадата со големи букви над името на Кенеди.

Голем број уметници ги откажаа закажаните настапи по преместувањето.

Откако се врати во Белата куќа, Трамп презеде повеќекратни мерки за да го стави своето име и лик во официјалните простори – ненадеен прекин со американската политичка традиција.

Сега непостоечкиот Американски институт за мир беше преименуван по Трамп, а неговото лице зјапа надолу од огромните транспаренти пред Министерството за правда и Министерството за земјоделство.

Администрацијата на Трамп, исто така, се стреми да го постави неговиот лик на банкнота од 250 долари за да ја прослави 250-годишнината од прогласувањето независност на земјата од Велика Британија.