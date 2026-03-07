Има доволо нафта и нафтени деривати, граѓаните да бидат спокојни, уверува Мицкоски

Скопје – Има доволо нафта и нафтени деривати, граѓаните треба да бидат спокојни, а Владата веднаш ќе интервенира ако има драматичен скок на цената, порача денеска премиерот Христијан Мискоски.

Одговорајќи на новинарски прашања по поставувањето камен-темелник на новиот кампус на Униветзитетот „Мајка Тереза“’, Мицкоски напомена дека не би ги коментирал одлуките на Регулаторната комисија за енергетика, зашто таа институција е, рече, независна и носи одлуки врз основа на методолгоија.

-Имавме состанок со поголемите дистрибутери на нафта и нафтени деривати. Заедникки беше заклучокот дека има доволно нафта и нафтени деривати. Граѓаните треба да бидат спокојни, кај нас цената е драматично пониска од онаа во соседството. Ако литар во Србија е 120 денари, кај нас е 70, исто е ако споредиме и со Косово, Албанија. Уште еднаш како Влада покажуваме дека стандардот на граѓаните ни е пред се. Доколку има драматичен скок на цената на нафтата и нафтените деривати, Владата веднаш, уште во вторник, на редовна седница, ќе интервенира. Имаме неколку опции – дали ќе намалиме акциза или ДДВ, ние апсоултно ќе застанеме во одбрана на она што е наш интерес, а тоа е стандардот на граѓаните, подвлече Мицкоски.

Според него, инфлацијата и трошоците за живот во јануари се на ниво од 3,1 отсто, но очекува овие бројки да се стабилзиираат во февруари и да бидат под три проценти.

-Добро е што авторите на т.н. минимална синдикална кошничка јавно кажаа дека јавноста е манипулирана и дека тоа не е минимална, туку просечна кошничка изработена од синдикатот. По неколку месеци јавноста се увери во тие политички манипулации. Ние алатките што ги имаме преку ДПИ и Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе ги искористиме сите, го менуваме и законот, ги зголемуваме глобите за 10 – 20-кратно. Секое нефер или девијантно однесување на маркетите ќе биде најстрого и најжестоко казнето. Во делот на поскапувањето на енергенсите, ние и во најтешкото, кога дојдовме како Влада, не ја зголемивме цената на енергенсите, кога станува збор за електричната енергија. Дел од опозициските партии од една страна велат дека се борат за интересот на граѓаните, а од друга ја обвинуваат Владата зошто по толку ниска цена ја продава електричната енергрија на снабдувачот. Тоа се тие лицемерни политики, на двојни стандарди, истакна премиерот.

Тој потврди дека имало информации за наводни забрани на точење нафта на некои бензински пумпи по 22 часто, но, инспекциите, како што информира, се постојано на терен.

– Имаше такви информации, ДПИ е на терен, имаме информации што се случува, секое девијантно однесување ќе биде санкционирано согласно закон. Ние како Влада апсолутно застануваме зад граѓаните, тие се нашиот интерес кој мора да биде одбранет и ние тоа го правиме скоро две години, повтори Мицкоски.

Според него, државните резереви се отприлика над 62 дена, во однос на вкупната дневна потрошувачка на нафта и нафтени деривати, шпо не е проблем и се на највоисоко историско ниво согласно законот, треба да постои методолгоија како да се дојде до 90 дена.

– Тоа не значи дека ние во моментот треба да имаме, туку се носи преку Министрството, а ние таа методологија ја имаме донесено, и ќе дојдеме до 90 дена, рече Мицкоски.

На прашањето дали е загрижен од нов ифлаторен шок со оглед на војната на Блискиот Исток, премиерот одговори дека Владата будно ја следи состојбата и ако треба, ќе интервенира.

-Можноста за нова инфлација, ако потрае кризата во Заливот, е возможна и апсолутно е на маса и ние согласно развојот на настаните, така реагираме. Ние не сме политичка гарнитура што сака да внесува страв, туку сме политичка гарнитура која ги антиципира предизвиците, нуди решенија и се труди да има поинаква атмосфера во опшптешството, нагласи Мицкоски.