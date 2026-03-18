Илон Маск: Штедењето и пензиите повеќе немаат смисла поради револуцијата на вештачката интелигенција

Најбогатиот човек во светот тврди дека вештачката интелигенција и роботиката ќе ги направат штедењето и пензиите непотребни.

Дали треба да се штеди за пензионирање или за тешки времиња? Според Илон Маск, тоа наскоро ќе стане целосно бескорисно. Милијардерот го изрази контроверзното мислење дека напредокот во вештачката интелигенција и роботиката ќе создаде свет со такво изобилство што традиционалните финансиски концепти повеќе нема да имаат смисла.

Најбогатиот човек во светот неодамна се појави во подкастот „Moonshots with Peter Diamandis“ и го даде изненадувачкото предвидување по кое е познат. Според него, бесмислено е да се одвојуваат пари во услови на „суперсонично цунами“ од вештачка интелигенција и роботика што ќе овозможи свет на изобилство. Што точно сака да каже?

Изненадувачки оптимист во врска со влијанието на овие технологии, шефот на xAI нуди совети што се спротивни на она што го слушаме од финансиските советници. Тој вели: „Не грижете се за штедење за пензионирање за 10 или 20 години. Нема да биде важно“. Оваа порака е целосно во спротивност со размислувањето на многу Американци.

Маск проценува, без понатамошно образложение надвор од сопствените тврдења, дека вештачката интелигенција ќе ја надмине „интелигенцијата на сите луѓе заедно“ до 2030 година. Исто така, ќе има хуманоидни роботи кои ќе ги надминат луѓето по број. Традиционалните работни места постепено ќе исчезнат. Тој додава: „Освен манипулирањето со атоми, вештачката интелигенција веројатно може да изврши половина, ако не и повеќе, од тие задачи во моментов“.

Последиците од овој напредок би значеле толку масивни зголемувања на продуктивноста што би надминале „сè што можеме да замислиме како изобилство“. Со други зборови, нема да има потреба од универзален приход, бидејќи во иднина секој човек би имал „универзален приход што ќе му овозможи да има сè што сака“.

Според оваа визија, која не се базира на цврсти докази, целиот концепт на плати, заштеди или дури и социјална помош би го изгубил своето значење, бидејќи би можеле да пристапиме до подобра медицинска нега, стоки и услуги без никакви ограничувања.

Овој став на претприемачот веројатно ќе наиде на отпор, па дури и целосно недоразбирање во неговата земја. Списанието Форчн потсетува дека многу Американци едноставно не се во можност да штедат и се соочуваат со континуирана висока инфлација додека нивните плати стагнираат. Ова создава клима на песимизам, спротивно на идиличните предвидувања на Илон Маск.