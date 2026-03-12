ИЕА: Војната со Иран предизвика најголемо нарушување на снабдувањето со нафта во историјата

Војната на Блискиот исток предизвика најголемо нарушување на снабдувањето со нафта во историјата на глобалниот пазар, предупреди Меѓународната агенција за енергија (ИЕА). Во својот последен месечен извештај за пазарот на нафта, ИЕА изјави дека конфликтот во регионот веќе сериозно влијае на глобалните снабдувања со енергија.

„Војната на Блискиот Исток создава најголемо нарушување на снабдувањето во историјата на глобалниот пазар на нафта“, се вели во извештајот на агенцијата.

Снабдувањето може да се намали за осум милиони барели дневно

ИЕА предупредува дека глобалното снабдување со нафта може да се намали за околу осум милиони барели дневно во март. Главната причина е блокадата на Ормутскиот теснец, еден од најважните поморски коридори во светот за транспорт на нафта, кој Иран во моментов ефикасно го затвора.

Во извештајот се вели и дека земјите од Персискиот Залив веќе го намалиле производството на нафта за најмалку 10 милиони барели дневно. Ова претставува речиси десет проценти од вкупната глобална побарувачка за нафта.

Опоравувањето на производството може да потрае со месеци

Агенцијата предупредува дека може да биде потребно време за да се врати производството на нивоата пред кризата. „Ќе бидат потребни недели, а во некои случаи и месеци, за производството од суспендираните нафтени полиња да се врати на нивоата пред кризата“, се вели во извештајот.

Ослободувањето на стратешките резерви веќе има влијание врз пазарот

ИЕА, заедно со земјите-членки, вчера се согласи на рекордно ослободување на нафта од стратешките резерви во обид да ги стабилизира цените. Извршниот директор на агенцијата, Фатих Бирол, на денешната прес-конференција изјави дека одлуката веќе имала силно влијание врз пазарите.

„Одлуката за ослободување на глобалните нафтени резерви за стабилизирање на цените имаше силно влијание врз пазарот“, рече Бирол.