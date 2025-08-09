И Универзитетот УКЛА на удар на Трамп: Бара спогодба од милијарда долари

Администрацијата на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, побара од Универзитетот во Калифорнија во Лос Анџелес (UCLA) спогодба во износ од една милијарда долари, дознава CNN.

Минатата недела, федералната влада замрзна милиони средства наменети за овој универзитет, а неговиот ректор, Хулио Френк, предупреди во писмо до академската заедница дека 584 милиони долари се суспендирани и се во опасност, што, според него, може да има катастрофални последици за научно-истражувачката активност на институцијата.

Според извори блиски до преговорите, претставниците на UCLA се вратиле на преговарачката маса и изразиле подготвеност да постигнат договор со цел да се деблокираат средствата, според CNN, додавајќи дека администрацијата на Трамп наместо тоа бара барање за спогодба во износ од една милијарда долари.

Претседателот на Универзитетот во Калифорнија, Џејмс Б. Миликен, во петокот издаде соопштение во кое наведува дека анализата на документот доставен од Министерството за правда е во тек, но тој посочи дека спогодбата во предложениот износ би го уништила универзитетот.

„Порано оваа недела, понудивме да се вклучиме во конструктивен дијалог со Министерството за да го заштитиме универзитетот и неговата основна истражувачка мисија. Како јавна институција, ние сме одговорни пред даночните обврзници, а плаќање од ваков обем би предизвикало огромна штета на нашиот образовен систем и студентите низ цела Калифорнија“, рече Миликен.

Според нацрт-договорот што го доби CNN, UCLA ќе мора да плати 1 милијарда долари на федералната влада на неколку рати, со дополнителни 172 милиони долари во фонд за компензација на луѓето кои наводно биле погодени од кршење на одредбите од Законот за граѓански права (Наслов VII), кој забранува дискриминација при вработување врз основа на раса, пол, религија или национално потекло.

Тие исто така ги забрануваат протестите на кампусот, бараат промени во правилата за собирање и ги укинуваат стипендиите врз основа на раса и етничка припадност.

Предлогот вклучува задолжително обезбедување посебен сместувачки капацитет за жени, како и признавање на спортистките на ист начин како и нивните машки колеги.

Медицинскиот центар и универзитетскиот факултет, исто така, ќе мора да престанат да обезбедуваат здравствени услуги поврзани со афирмација на родовиот идентитет.

Доколку универзитетот ги прифати условите, суспендираните средства ќе бидат вратени, а UCLA повторно би можел да аплицира за федерални грантови и договори.

Администрацијата на Доналд Трамп е насочена конкретно кон UCLA и другите универзитети како дел од пошироката кампања против наводниот антисемитизам на американските кампуси, објаснува CNN.

Овој предлог доаѓа во време кога претседателот Трамп и неговите соработници интензивно се залагаат за промени во образовните политики, вклучително и откажување на иницијативи во областа на различноста, еднаквоста и инклузијата.

Во последните недели, администрацијата постигна мултимилионски спогодби со универзитетите Браун и Колумбија, а преговорите со Харвард сè уште се во тек.