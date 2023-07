Хотелите мака мачат со мемоарите на принцот Хари

Популарните туристички дестинации се преполни со фрлени копии од мемоарите на принцот Хари „Резерва“, кои луѓето дури и ги фрлаат во ѓубре.

Мемоарите на принцот Хари „Резерва“ половина година по објавувањето доживеа голем неуспех и беше прогласена за најотфрлена книга на летото.

Иако книгата беше прогласена за бестселер уште во првата недела од објавувањето и дури беше запишана во Гинисовата книга на рекорди, со милиони продадени примероци, незадоволните клиенти сега масовно ја напуштаат во хотелите и одморалиштата низ Европа.

Популарните туристички дестинации, како Шпанија, Турција и Грција, се преполни со фрлени копии од мемоарите на принцот, а туристите ги оставаат покрај базенот, на рецепција, во собите, па дури и ги фрлаат во ѓубре, пишува Дејли Мејл.

Мемоарите на принцот дури почнаа да им предизвикуваат главоболки на рестораните кои не можат да се ослободат од нив бидејќи не сакаат да ги примат ниту во локалните книжарници, па многу хотели се обидуваат да им ги вратат на сопствениците кои ги оставиле.

„Никогаш не сме биле сведоци на вакво нешто… Ги молам хотелиерите да престанат да ги праќаат, во спротивно никогаш нема да се ослободам од нив“, вели еден вработен во позната туристичка агенција.

Apparently, tourists have been leaving Harry’s book in droves by the pool, their hotel room, hotel book shelves, etc. It was the most “tossable” book of 2023 I guess. Congrats Harry!!https://t.co/fS7skZ9a1k

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) July 20, 2023