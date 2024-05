Фрагмент од комета го осветли небото над Шпанија и Португалија (видео)

Блескав фрагмент од комета синоќа ненадејно го осветли небото над делови од Шпанија и Португалија, соопшти Европската вселенска агенција (ESA), а човек од Лисабон им кажа на новинарите дека глетката направила да „се чувствувал како филм“.

Во неделата наутро, X платформата на ESA сподели видео снимено од сопствената камера од „многу светол метеор“ на небото над западниот шпански град Касерес, во близина на границата со Португалија.

Таа подоцна објави дека се работи за „мал фрагмент од комета“, а не за метеор.

Се проценува дека кометата прелетала над Шпанија и Португалија со брзина од 45 километри во секунда пред да изгори над Атлантикот.

Во двете земји, луѓето објавуваа свои видеа на социјалните мрежи, направени во неколку португалски и шпански градови и населени места.

ESA's fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!

Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.

May 19, 2024