Хеликоптерска спасувачка акција на МВР: Спасена повредена италијанска државјанка од Шар Планина

Полициски службеници од хеликоптерската единица за полициски работи заедно со САЕ Тигар, денеска успешно спасија и евакуираа повредено лице од падините на Шар Планина.

-По добиен повик во претпладневните часови, тим од хеликоптерската единица веднаш полета со тим од САЕ Тигар и успешно го презема повреденото лице, италијанска државјанка во тешки услови од непристапен терен, информираат од МВР.

Во тешки услови и на непристапен терен тие успеале да ја преземат повредената италијанска државјанка, по што со хеликоптер била транспортирана до Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје, каде ѝ е укажана медицинска помош.