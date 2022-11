Хаотични сцени во кинески град по порастот на инфекциите од ковид (Видео)

Толпи луѓе во јужниот кинески град Гуангжу ги урнаа низ бариерите за ковид и маршираа по улиците во хаотични сцени во понеделникот вечерта, според видеата објавени на интернет, во знак на јавна огорченост поради владините ограничувања.

Меѓу најновите епидемии во Кина, Гуангжу има најголем број случаи, со нови дневни инфекции на Ковид-19 кои за првпат надминаа 5.000 и ги поттикнаа шпекулациите дека локализираните заклучувања би можеле да се прошират.

Видеата објавени и широко споделени на Твитер, а кои Ројтерс не можеше независно да ги потврди, покажаа бучни сцени во областа Хаижу на луѓе кои се бунтуваат по улиците и против работниците во медицински костуми.

Неколку хаштагови поврзани со темата „немири“ во областа беа отстранети од кинеската веб-страница за микроблогирање Веибо до вторник наутро. Твитер е блокиран во Кина.

Во вторникот, властите пријавија 17.772 нови локални инфекции со Ковид-19 за 14 ноември, што е зголемување од 16.072 еден ден порано и најмногу од април, дури и многу градови го намалија рутинското тестирање откако властите објавија мерки минатата недела со цел да се олесни влијанието на тешкиот корона вирус. Во Пекинг, новите инфекции достигнаа рекордно високо ниво од 462 за понеделник, од 407 еден ден порано. Големите градови, вклучувајќи ги Чонгкинг и Женгжу, беа меѓу најтешко погодените.

NEW – People in China's Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC

— Disclose.tv (@disclosetv) November 14, 2022