Хаос во Италија. Петмина загинати во пожари и невреме

Најмалку пет лица загинаа во Италија во невремето на северот и шумските пожари на Сицилија, поради што владата прогласи вонредна состојба во најтешко погодените области.

„Со голема тага ја примив веста за два несреќни случаи предизвикани од невремето, во кои животот го загуби шеснаесетгодишно девојче во извиднички камп во Бреша (на север) и жена во Лисоне (во северот) која беше удрена од дрво“, напиша премиерот Џорџо Мелони во пораката на Твитер.

Град и дожд во Милано, ветерот корнеше дрвја, историскиот центар на градот привремено без вода

Силен ветер кој дуваше со брзина од 110 км/ч, силен дожд и град вчера рано утрото се спуштија во Милано, економскиот центар на земјата, поплавувајќи ги улиците и откорнаа дрвја, кои во голем број паднаа на коловозот.

Локалното јавно транспортно претпријатие пријавило сериозни оштетувања на електричната мрежа, а новинар на АФП пријавил привремен прекин на водоснабдувањето во историскиот центар на градот.

Wildfires are currently devastating several parts of the Mediterranean basin’s coasts and islands. Algeria, Tunisia, Italy, Greece are fighting fires

This is Sicilypic.twitter.com/qO3rb79nzM

— Massimo (@Rainmaker1973) July 25, 2023