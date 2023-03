Грузија протестира против законот за „странски служби“

Демонстрантите се судрија со полицијата во главниот град на Грузија, Тбилиси, откако парламентот го поддржа контроверзниот предлог-закон за кој критичарите сметаат дека ја ограничува слободата на медиумите и го задушува граѓанското општество.

Полицијата за брзи интервенции употребила водени топови и солзавец за да ги растера граѓаните собрани пред зградата на законодавниот дом.

Дел од демонстрантите на видеоснимките може да се видат како паѓаат на земја, додека останатите вееја знамиња на Грузија и Европската Унија.

This is going to be iconic. #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/6zv7Md5mE2

— (((Tendar))) (@Tendar) March 7, 2023