Грета Тунберг и други активисти повторно ќе отпловат за Газа

Нова флотила со хуманитарна помош ќе отплови од неколку медитерански пристаништа за Газа за да „ја пробие нелегалната израелска блокада“ на појасот, изјави шведската активистка Грета Тунберг, која ќе учествува во акцијата.

-На 31 август ја започнуваме најголемата досега операција за пробивање на нелегалната израелска блокада на Газа, со десетици бродови што пловат од Шпанија. На 4 септември ќе им се придружиме на десетици други бродови што пловат од Тунис и други пристаништа, напиша Тунберг синоќа на Инстаграм.

Хуманитарни работници, лекари, уметници, меѓу кои американската актерка Сузан Сарандон, шведскиот актер Густаф Скарсгард и ирскиот актер Лиам Канингем, како и други активисти од 44 земји, ќе учествуваат во оваа иницијатива, наречена „Глобална флотила Сумуд“, објави веб-страницата на организаторите.

Бројот на бродови што ќе отпловат за Газа сè уште не е прецизиран.

Во ноќта помеѓу 8 и 9 јуни, поранешниот рибарски тралер „Мадлен“ со 12 активисти од Франција, Германија, Бразил, Турција, Шведска, Шпанија и Холандија беше приведен од израелските вооружени сили на околу 185 километри западно од брегот на Газа. Потоа беа протерани, а некои од нив беа накратко приведени.