Градоначалникот на Нагасаки предупредува на нова нуклеарна војна

Илјадници луѓе денес во Нагасаки ги спуштија главите за да ја одбележат 80-годишнината од атомското бомбардирање на градот, додека градоначалникот предупреди дека сегашните глобални конфликти би можеле да го вратат светот во нуклеарна војна.

Тој западен јапонски град беше срамнет со земја на 9 август 1945 година, кога Соединетите Американски Држави фрлија петтонска бомба од изотопот плутониум-239, со прекар „Дебелиот човек“, веднаш убивајќи околу 27.000 од околу 200.000 жители на градот. До крајот на 1945 година, бројот на жртви од акутна изложеност на зрачење достигна околу 70.000.

Уништувањето на Нагасаки се случи три дена откако американската бомба со ураниум-235 ја уништи Хирошима. Јапонија се предаде на 15 август, со што заврши Втората светска војна.

По едноминутно молчење во 11:02 часот, што го означуваше времето на експлозијата, градоначалникот Широ Сузуки ги повика светските лидери да се вратат на принципите на Повелбата на ОН и да покажат конкретен пат кон укинување на нуклеарното оружје, предупредувајќи дека одложувањето „веќе не е дозволено“. „Ова е криза на човечкиот опстанок што се приближува до секој од нас“, рече Сузуки пред толпата, која јапонските медиуми ја проценуваат на 2.700 луѓе.

За да ја илустрира реалноста на нуклеарниот напад, тој го прочита сведоштвото на еден од преживеаните: „Имаше луѓе околу мене чии очи испаднаа… Телата беа расфрлани како камења“.

„Трагедија како оваа никогаш повеќе не смее да се случи“

„Не е ли перспективата на „глобален граѓанин“ движечката сила за повторно обединување на нашиот фрагментиран свет?“, праша Сузуки, повикувајќи на решение засновано на меѓусебно разбирање и солидарност.

Се верува дека американската војска го избрала Нагасаки како своја цел поради неговата важност како голем индустриски и пристанишен град. Се сметаше дека географските карактеристики на градот, вклучително и неговиот планински терен, исто така ја концентрирале експлозијата.

Претставници од 95 земји и територии, вклучувајќи ја нуклеарната суперсила САД и Израел – кој ниту потврдува ниту негира дека поседува нуклеарно оружје – присуствуваа на годишната церемонија во Меморијалниот парк на мирот во Нагасаки за да го одбележат овој јубилеј.

Русија, која го има најголемиот нуклеарен арсенал во светот, исто така беше претставена. Даиџи Каванака, 14-годишен турист од Осака, се чувствува исто како и градоначалникот.

„Искрено верувам дека ваква трагедија никогаш повеќе не треба да се случи“, изјави тој за Ројтерс, велејќи дека годишнината поттикнува мировни разговори дури и меѓу неговите млади врсници. „Можеме само да се обврземе сами да преземеме иницијатива и да направиме чекор кон мирот“.

Водечката организација на преживеани од атомска бомба во Јапонија, Нихон Хиданкјо, ја освои Нобеловата награда за мир минатата година за нејзиното застапување за свет без нуклеарно оружје.

Преживеаните, познати како „хибакуша“, продолжуваат да страдаат од последиците од зрачењето и социјалната дискриминација. Со нивниот број што паѓа под 100.000 за прв пат оваа година, нивните приказни ги поттикнуваат континуираните напори за застапување за свет без нуклеарно оружје.

Јапонија, единствената земја што претрпела нуклеарни напади, ја прогласи својата посветеност на нуклеарно разоружување, но не е потписник или набљудувач на Договорот на ОН за забрана на нуклеарно оружје.