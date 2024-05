Гори аеродром во Русија

Пожар избувна на аеродромот во градот Минерални Води во југозападна Русија денеска за време на градежни работи, јави агенцијата РИА, повикувајќи се на информации од службите за итни случаи.

Пожарот избувнал на покривот на терминалот за пристигнување.

Агенцијата ТАСС јави дека противпожарните екипи се на пат кон местото на настанот.

#BREAKING A fire broke out at a cafe building within Mineralnye Vody Airport in Stavropol Krai, Russia. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/66n1OlEyHV

