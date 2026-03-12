Глобалната недела на парите 2026 година: „Разговори за паметно управување со парите“

Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето, во соработка со асоцијациите и институциите од приватниот и граѓанскиот сектор коишто се активни во доменот на финансиската едукација, во периодот од 16 до 22 март 2026 година, четиринаесетта година по ред ќе ја одбележат Глобалната недела на парите. Глобалната недела на парите традиционално се одбележува преку предавања за различни возрасни групи, објавување едукативни материјали од областа на финансиите на интернет-страниците, одржување работилници со физичко присуство или онлајн, како и објавување едукативни содржини на социјалните мрежи.

Темата на која е посветена годинешната глобална недела на парите е: „Разговори за паметно управување со парите“ (Smart money talks).

Во рамките на одбележувањето на Глобалната недела на парите, Народната банка ќе организира бројни активности коишто вклучуваат повеќе возрасни групи, како и повеќе едукативни алатки. Во соработка со Сојузот на средношколци ќе биде одржана трибина со учениците од средните училишта на тема: „Паметно со парите – зборувај, размислувај, одлучувај“. Во неделата на парите, ќе се одржат и предавања за учениците од основните училишта, како и за студентите. Преку објавување прашања во рамките на едукативниот квиз на социјалните мрежи на Народната банка, јавноста ќе има можност да го провери своето финансиско знаење. Народната банка ќе даде придонес и кон националниот натпревар на Европскиот квиз на парите, којшто ќе се одржи за време на Глобалната недела на парите.

Во организација на Организацијата за економската соработка и развој (ОЕЦД), Глобалната недела на парите се одбележува од 2012 година, со единствен прекин во 2020 година поради пандемијата. Досега одбележувањето е во повеќе од 176 земји во светот, при што се вклучени 32.000 организации и институции и се опфатени 71 милион деца и млади. Целта е да се зајакнува свеста на младите луѓе, од рана возраст, за значењето на финансиската писменост и потребата да стекнуваат знаења и вештини и да градат ставови и однесувања потребни за донесување разумни финансиски одлуки и за постигнување финансиска благосостојба и финансиска отпорност.

Повеќе информации за Глобалната недела на парите се достапни на врската: www.globalmoneyweek.org