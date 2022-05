Ги лажира ли Путин средбите со народот: „Ранетиот од болницата“ претходно бил „работник во фабрика“

Рускиот претседател Владимир Путин можеби ја „наместил“ неодамнешната посета на воена болница во Москва за да се сретне со ранети војници, тврдат корисници на интернет со „орелски очи“ кои велат дека препознале еден од „пациентите“ на претходен настан.

Облечен во бел лабораториски мантил, Путин беше виден на видео и на фотографии како разговара со војници облечени во пижами во воената болница Мандрик, што ја одбележа неговата прва таква посета од избувнувањето на војната во Украина, пишува „Њујорк пост“.

Путин во посетата беше придружуван од министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Тој праша еден од војниците што стоел пред нивните кревети за неговиот мал син, велејќи му: „Тој ќе биде горд на својот татко“.

По посетата на болницата, Путин ги поздрави војниците како „херои“ за време на телевизискиот состанок со владини претставници.

Но, еден ден подоцна, Адам Ранг, самонаречен активист за „контрапропаганда“ кој живее во Естонија, објави на Твитер дека еден од војниците во болницата изгледа морничаво познато.

„Путин се сретна со ранет војник кој, по чудна случајност, исто така беше работник во фабрика што претходно го запозна“, изјави Ранг.

Ранг сподели фотографија од наводниот војник во болничката соба, како и друга слика на која наводно се гледа истиот човек со залижана коса и карактеричен врв, во толпата луѓе кои се сретнале со Путин во друга прилика.

Ранг и украинскиот возач на тркачки автомобили, Игор Шушко, исто така споделија компилација од фотографии на кои се прикажани ликови кои се повторуваат и се среќаваат со Путин со години.

#Russia: This looks about right. In case you were wondering how #Putin can possibly risk being in the presence of regular #RussianPeople. He never does. pic.twitter.com/LpCOP5pYvB

— Igor Sushko (@igorsushko) May 26, 2022