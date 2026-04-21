Украина ќе ги добие 90-те милијарди евра од ЕУ за неколку дена, тврдат од Киев

Украина се надева дека ЕУ ќе и издаде заем од 90 милијарди евра (106 милијарди долари) наредните денови, истакнувајќи дека сите пречки се отстранети.

„Во моментов нема пречки, па дури и вештачките бариери се отстранети“, рече министерот за надворешни работи Андриј Сибиха во обраќањето доставено преку интернет на состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ.

„ЕУ ги има потребните алатки за укинување на блокадата оваа недела. Очекуваме тие да бидат искористени во наредните денови“, рече тој, без да даде детали.

Кредитот, клучен финансиски спас во услови на руска агресија, е блокиран од Унгарија поради прекинот на транзитот на руска нафта преку нафтоводот „Дружба“.

Нафтоводот беше исклучен од крајот на јануари откако Киев објави руски напад. Неговото прекинување предизвика тензии со Словачка и Унгарија, кои во голема мера зависат од рутата за снабдување со нафта. Будимпешта и Братислава ја обвинија Украина дека го спречува транзитот од политички причини, тврдења што Киев ги отфрли. Двете земји го ескалираа застојот на 18 февруари со прекинување на извозот на дизел во Украина.

Унгарскиот премиер во заминување, Виктор Орбан, кој се сметаше за најпријателски настроен кон Кремљ, ја центрираше својата кампања за реизбор на обвинувања дека Украина се вклучила во „енергетска уцена“.

Унгарија добила индиции од Брисел дека Украина е подготвена да го обнови транзитот на нафта, според писмото од Орбан до претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, од 20 април. Откако ќе се продолжи транзитот, Унгарија ќе го повлече ветото на заемот „без одложување“, додал Орбан.

Агендата за состанокот на постојаните претставници на 22 април сега го вклучува последниот чекор потребен за исплата на заемот, изјави портпаролот на кипарското претседателство со Советот на ЕУ. Киев сè уште формално не потврдил дали транзитот е обновен.

„Не можам да кажам дали е законски фиксирано или не. Се потпирам на раководството на Нафтогас за ова“, рече вицепремиерот за европски и евроатлантски интеграции, Тарас Качка, кога беше прашан на настан со тинк-тенкот Европски политички центар во Брисел.

„Се надевам дека тоа може да се случи дури и денес, но сè зависи од техничките тимови.“

Унгарија и Словачка, обете без излез на море, беа единствените членки на ЕУ кои сè уште добиваа руска сурова нафта преку јужната гранка на гасоводот пред прекинот. Рутата сочинува приближно 86–92% од увозот на нафта во Унгарија и речиси целата понуда на Словачка.

Претседателот Володимир Зеленски претходно изјави дека Киев е подготвен да го обнови транзитот на нафта доколку тоа биде услов за отклучување на заемот од ЕУ, додавајќи дека поправките ќе бидат завршени напролет.