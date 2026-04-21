Маѓар разговарал со Фицо, му поставил услов

Унгарскиот кандидат за нов премиер, Петер Маѓар, и словачкиот Роберт Фицо го одржаа својот прв телефонски разговор, на кој разговараа за билатералните односи, енергетската соработка и долгогодишните историски спорови.

Победникот на парламентарните избори во Унгарија на 12 април, Маѓар, рече дека идните политички разговори со Словачка ќе зависат од гаранциите во врска со правата на етничките Унгарци што живеат во земјата.

„Јасно ставив до знаење дека можеме да се вклучиме во разговори за какви било политички прашања само ако добиеме гаранции дека Словачка ќе го укине законодавството што им се заканува на Унгарците со затвор“, рече тој на Икс.

Тој, исто така, повика на гаранции дека нема да има идни заплени на земјиште од етничките Унгарци според Бенешките декрети, збир закони по Втората светска војна што остануваат чувствително прашање во унгарско-словачките односи.

Маѓар рече дека заштитата на правата на унгарското малцинство во Словачка ќе остане највисок приоритет на секоја унгарска влада, сигнализирајќи подготвеност за зајакнување на билатералните односи и обновување на соработката во рамките на Вишеградската група.

Фицо рече дека му честитал на Унгарија за резултатот од изборите и го поканил на официјална посета на Словачка, додавајќи дека двете страни прво ќе се сретнат на маргините на претстојниот самит на Европскиот совет во Брисел.

Фицо го нагласил својот интерес за одржување стабилни односи со Унгарија, особено во областа на енергетската безбедност.

„Главната причина за мојот повик беше да ги дознаам ставовите на новото унгарско политичко раководство за повторното отворање на гасоводот ‘Дружба’ и тужбата против регулативата RePowerEU“, рече Фицо, осврнувајќи се на заедничкиот правен предизвик на Словачка и Унгарија против плановите на ЕУ за постепено укинување на руските енергетски резерви.

Сепак, Фицо призна дека двете страни имаат фундаментално различни ставови за декретите на Бенеш, опишувајќи го прашањето како клучна точка на несогласување во билатералните односи.