Британската музичка звезда Дуа Липа помогна во собирањето средства за пикап за Првиот посебен медицински баталјон на Украина, објави единицата.

Баталјонот и се заблагодари на Дуа Липа, нејзината платформа Service95 и британската непрофитна организација Driving Ukraine.

Според единицата, средствата за пикапот беа собрани за време на настан организиран од Service95, платформата основана од Дуа Липа. Во март, Service95 поддржа добротворен настан во Лондон организиран од Driving Ukraine, кој имаше за цел собирање пари за возила за украинските трупи.

Driving Ukraine е британска непрофитна организација основана од Фин Ват. Од 2022 година, испорача повеќе од 300 возила на украинските воени единици.