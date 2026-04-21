Израел: Ништо нема да произлезе од договорот меѓу Американците и Иранците, подготвени сме веднаш да ја продолжиме војната

Израел се сомнева дека ќе се постигне договор меѓу Иран и Соединетите Американски Држави во очекуваните преговори меѓу нив и се подготвува заедно со Вашингтон за продолжување на војната, изјави висок безбедносен службеник за јавната служба Кан.

„Иранците се обидуваат да купат време и зборуваат со многу различни гласови. Ние и Американците сме координирани и подготвени веднаш да ја продолжиме војната“, рече овој службеник, додека Иран сè уште треба да одлучи дали да присуствува на втората рунда разговори во Исламабад пред да заврши сегашното двонеделно примирје.

Израел и САД се подготвуваат за продолжување на војната откако започна примирјето, велат извори запознаени со ова прашање преку мрежата на хебрејски јазик, што вклучува спроведување вежби со борбени авиони и полнење гориво на танкери низ целиот Блиски Исток.

За време на посетата на шефот на ЦЕНТКОМ, адмирал Бред Купер, на Израел минатата недела, беа одобрени заеднички планови и банка на цели, вклучувајќи напади врз локации на национална и енергетска инфраструктура низ Иран, според извештајот.

Овие напади би имале за цел да извршат дополнителен притисок врз Иранците да се согласат да се откажат од својата нуклеарна програма и збогатен ураниум, се додава во извештајот.