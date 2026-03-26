Германските бензински пумпи ќе смеат само еднаш дневно да ги зголемуваат цените на горива

26/03/2026 16:07

Германскиот парламент денеска донесе пакет мерки за спречување на растот на цените на горивата, а главната мерка е забрана за повеќекратно зголемување на цените во еден ден, како и зголемување на ингеренциите на Канцеларијата за борба против картелите за контрола на движењето на цените на горивата.

На бензинските пумпи ќе им биде дозволено само еднаш дневно и тоа попладне да можат да ги зголемат цените, додека нивно намалување е дозволено повеќе пати во еден ден.

Пакет мерките треба да бидат изгласани и во парламентите на сојузните покраини, а во сила да стапи пред велигденските празници. 

 

