Германски „Аксел Шпрингер“ го купува британски „Телеграф“ за 662 милиони евра

Германскиот медиумски конгломерат „Аксел Шпрингер“ во петокот објави дека ја купува британската медиумска група „Телеграф Медиа Груп“.

„Аксел Шпрингер“ го купува конзервативниот британски весник за 575 милиони фунти (662 милиони евра).

Во соопштението, извршниот директор на „Аксел Шпрингер“, Матијас Депфнер, рече: „Се обидовме да го купиме Телеграф пред повеќе од 20 години, но тоа не функционираше. Со децении се восхитувавме на овој одличен медиум. Сега нашиот сон се оствари.“

Тој додаде дека сакаат да му помогнат да стане најчитаниот и интелектуално најинспиративен медиум од десниот центар во англофонскиот свет.

„Аксел Шпрингер“ не беше единствената медиумска компанија заинтересирана за купување на Телеграф, бидејќи Дејли Меил и Џенерал Траст, исто така, понудија преземање во вредност од 500 милиони фунти, според Политико.

Депфнер, исто така, рече дека „Телеграф претставува слобода, лична одговорност, демократски вредности и верба во отворените општества и пазарните економии.“

„Телеграф“, основан во 1855 година, долго време е силен поддржувач на Брегзит, а многу од неговите коментатори сè уште презентираат силно евроскептичен уреднички став во своите колумни.

Иако Депфнер е цврсто проевропски настроен, германскиот милијардер беше критичен кон институциите на Европската Унија и го пофали Џ.Д. Венс минатата година откако американскиот потпретседател ги критикуваше претставниците на ЕУ за маргинализирање на крајнодесничарските партии.

Во е-пошта до вработените во петокот, која ја виде „Фајненшл тајмс“, Депфнер рече дека верувањата на „Телеграф“ се тесно поврзани со вредностите на „Аксел Шпрингер“.

„Ние го поддржуваме правото на постоење на Државата Израел и се спротивставуваме на сите форми на антисемитизам. Веруваме во сојузот меѓу Европа и Соединетите Американски Држави. Ние се залагаме за слободна пазарна економија и го отфрламе екстремизмот и дискриминацијата во која било форма“, рече тој.

Долготрајниот процес на продажба го остави „Телеграф“ без постојан сопственик речиси три години. Продажбата на весникот беше започната откако „Лојдс Бенкинг Груп“ ја презеде контролата врз него откако семејството Баркли не успеа да ги отплати долговите обезбедени од медиумите, кои ги поседуваше од 2004 година.

Договорот според кој инвестициската група РедБирд ИМИ, поддржана од Обединетите Арапски Емирати, требаше да го купи „Телеграф“ беше блокиран од конзервативната влада во тоа време поради загриженост дека влијателниот весник би можел да дојде под контрола на фонд поддржан од странска држава.

Постигнувањето договор со „Аксел Шпрингер“ ќе биде олеснување за „РедБирд ИМИ“, кој со месеци се обидуваше да се откаже од сопственоста на весникот.

„Аксел Шпрингер“ е еден од најголемите европски медиумски концерни со седиште во Берлин. Основан е во 1946 година од германскиот издавач „Аксел Шпрингер“, а денес е силно фокусиран на дигиталните медиуми.

Компанијата поседува бројни познати медиумски брендови, вклучувајќи ги „Билд“, „Ди Велт“, „Политико“ и „Бизнис Инсајдер“. Во последниве години, агресивно го проширува својот меѓународен бизнис, особено на пазарот на англиски јазик и во дигиталното новинарство.