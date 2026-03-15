Германската влада им објавува војна на бензинските пумпи

Новото германско законодавство наметнува строги ограничувања на трговците со нафта и го префрла товарот на докажување при зголемување на цените, но конзервативните германски експерти предупредуваат на стапици.

Во обид да ги заштити потрошувачите од ненадејни флуктуации на цените на горивата, германската влада подготви нацрт-закон со кој драстично се ограничува слободата на бензинските пумпи да ги одредуваат цените, објавија германските медиуми.

Коалициската влада, во која се вклучени и социјалдемократите, кои се критични кон развојот на пазарот, планира да го воведе таканаречениот австриски модел, според кој добавувачите на гориво ќе можат да ги зголемуваат цените на горивата само еднаш дневно, напладне.

Законот предвидува строги санкции за прекршителите, со казни до 100.000 евра. Иако зголемувањето на цените ќе биде строго регулирано, намалувањето на цените сè уште ќе биде дозволено во секое време и ќе биде неограничено.

Иницијативата, исто така, вклучува значајни промени во антимонополското право. Една од клучните иновации е поместувањето на товарот на докажување: во иднина, нафтените компании ќе мора да им докажат на федералните органи за конкуренција дека зголемувањето на цените е објективно оправдано со пазарните услови. Ова ќе им олесни и забрза на регулаторите да преземат мерки против наводната експлоатација на потрошувачите и нарушувањата на пазарната конкуренција.

Мерките ќе бидат испратени до федералниот парламент со забрзана постапка. Законот е наменет како привремен механизам.

И покрај решителните политички чекори, професионалната заедница останува претпазлива во врска со реалните придобивки за возачите. Водечките економисти предупредуваат дека мерката би можела да го принуди пазарот да направи непредвидливи прилагодувања кои не мора нужно да им користат на потрошувачите.

Карстен Брзески, главен економист во ING Bank, забележува дека трговците со нафта би можеле да го компензираат ограничувањето со поголеми еднократни зголемувања на цените. Експертот за транспорт Томас Пулс од Институтот за германска економија во Келн предупредува слично. Според него, новите правила би можеле да создадат погрешни стимулации: бензинските пумпи би го започнале денот со вештачки високи почетни цени, кои би се намалиле само во текот на денот во случај на многу мала побарувачка.

Професорот Мануел Фрондел од истражувачкиот институт RWI во Есен нагласи за германските медиуми дека во моментов нема соодветни емпириски докази за да се потврди дека таквата регулатива ги намалува цените на долг рок. Дури постои сериозен ризик германските возачи да платат повеќе, бидејќи нафтените компании превентивно ќе ги вклучат повисоките маржи во единственото дозволено дневно зголемување на цената, со што ќе ги заштитат своите приходи.

Мерките ќе бидат испратени до федералниот парламент по забрзана постапка. Законот е наменет како привремен механизам. Владата има намера сеопфатно да ја процени неговата ефикасност и влијание врз пазарот веднаш по завршувањето на летната туристичка сезона.

Прекршувањето на законот носи казна од 100.000 евра.