Газа може да стане Виетнам за Израел, расте светската осуда

Израелскиот министер за финансии од крајната десница побара од премиерот Бенјамин Нетанјаху да го откаже својот план за заземање на градот Газа во корист на поостар план, додека Италија во неделата изјави дека планот би можел да резултира со „Виетнам“ за израелската армија.

Безбедносниот кабинет на Нетанјаху, чиј член е министерот, Безалел Смотрич, во петокот со мнозинство го одобри планот за проширување на воените операции во разурнатата палестинска енклава за да се обиде да се победи милитантната група Хамас.

Овој потег предизвика хор на осуда во Израел, каде што илјадници луѓе протестираа во Тел Авив во саботата барајќи итно прекин на огнот и ослободување на заложниците што ги држи милитантната група Хамас, како и во странство.

Се очекуваше Советот за безбедност на Обединетите нации да се состане подоцна во недела за да разговара за планот, при што многу земји изразија загриженост дека тој би можел да ја влоши веќе силниот глад кај Палестинците.

Се очекува Нетанјаху да одржи прес-конференција за меѓународните медиуми во Израел и да даде телевизиско соопштение подоцна во текот на денот. Не беше јасно што ќе каже.

Смотрич рече дека ја изгубил довербата во способноста и желбата на Нетанјаху да доведе до победа над Хамас. Новиот план, рече тој во видео на Икс доцна во саботата, имал за цел да го врати Хамас на преговорите за прекин на огнот.

Премиерот и кабинетот одлучија да сторат „повеќе од истото“, рече тој, осврнувајќи се на фактот дека израелските трупи влегле во градот и претходно не успеале да го поразат Хамас.

Тој и другите крајно десничарски членови на коалицијата на Нетанјаху тврдат дека планот не оди доволно далеку, додека армијата, која се спротивставува на воената власт во Газа, предупреди дека тоа ќе ги загрози преостанатите заложници што ги држи Хамас, како и израелските трупи.

Смотрич не му достави јасен ултиматум на Нетанјаху.

Други крајно десничарски коалициски сојузници на Нетанјаху, исто така, се залагаат за целосна воена окупација на Газа, анексија на големи делови од територијата и отстранување на голем дел од нејзиното палестинско население.

Министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир, кој упати слични повици, во неделата за Армиското радио изјави дека планот за преземање на градот Газа е добар, сè додека е прв чекор.

Израелската војска предупреди дека проширувањето на офанзивата може да ги загрози животите на заложниците што Хамас сè уште ги држи во Газа, за кои се верува дека ги има околу 20, и да ги вовлече нејзините војници во долготрајна и смртоносна герилска војна.

Италија изјави дека Израел треба да ги послуша предупредувањата на својата армија.

„Инвазијата на Газа ризикува да се претвори во Виетнам за израелските војници“, изјави министерот за надворешни работи Антонио Тајани во интервју за дневниот весник „Ил Месаџеро“.

Тој ги повтори повиците за мисија на Обединетите нации предводена од арапските земји за „повторно обединување на палестинската држава“ и рече дека Италија е подготвена да учествува.

Советот за безбедност веројатно ќе разговара за хуманитарната криза во Газа и можноста за нејзино влошување доколку израелскиот план продолжи, но досега немаше голем интерес кај арапските држави да испратат свои трупи.

МОМЧЕ УБИЕНО ОД ВОЗДУШЕН ПОМОШ

Израел веќе е под зголемен притисок поради распространетите глад и жед во енклавата, што го натера да објави серија нови мерки за олеснување на дистрибуцијата на помош.

Израелската војска во неделата соопшти дека содржината на речиси 1.900 камиони со помош била дистрибуирана минатата недела од страната на Газа на граничните премини Керем Шалом и Зиким. Портпаролот не беше веднаш достапен за да коментира за објавената бројка, но Обединетите нации соопштија дека на Газа ѝ е потребна многу повеќе помош.

Во саботата, медицинските лица изјавија дека 14-годишно момче е убиено од воздушна помош што паднала врз шаторски камп во централна Газа. Видео, потврдено од Ројтерс, кое стана вирално на социјалните медиуми, ја покажува кутијата со падобранска помош како паѓа врз тинејџерот кој, меѓу многу други очајни Палестинци, чекал храна.

Медиумската канцеларија на владата во Газа, управувана од Хамас, соопшти дека новата смрт го зголемила бројот на луѓе убиени за време на воздушните помош на 23 од почетокот на војната, пред речиси две години.

Уште пет лица, меѓу кои две деца, починаа од неухранетост и глад во Газа во изминатите 24 часа, соопшти Министерството за здравство, со што бројот на смртни случаи од такви причини се искачи на 217, меѓу кои и 100 деца. (Ројтерс)