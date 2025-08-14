Фрлање цигари и ѓубре низ прозорците на автомобилите: Оваа земја ги казнува прекршителите со затвор и парична казна до 18.000 евра

Од 9 август, Италија ги казнува возачите кои фрлаат ѓубре од прозорците на своите автомобили или оние кои нелегално фрлаат отпад со казни до 18.000 евра, а во посериозни случаи, дури и затворски казни. Пресудите сега можат да се донесат со помош на видео надзор.

Италија одлучи строго да ги казни оние што фрлаат ѓубре од прозорците на автомобилите. Според новиот закон, кој стапи на сила на 9 август, прекршителите ќе бидат казнети, ќе им биде одземена возачката дозвола, ќе им биде конфискувано возилото, па дури и ќе бидат затворени.

Со овој закон, Италија го поедностави процесот на казнување на прекршителите. Тие повеќе не мора да бидат фатени на дело, фотографија од регистарска табличка направена од која било камера за надзор е доволна за да се поднесе пријава и да се издаде казна на сопственикот на возилото.

Оваа мерка не е наменета само за заштита на животната средина, туку и за зголемување на безбедноста во сообраќајот, бидејќи фрлените предмети од автомобилите можат да предизвикаат сообраќајни несреќи.

Висината на казната зависи од видот на отпадот. Цигарата може да чини до 1.188 евра. Секој што фрла лименки, стаклени шишиња или кеси може да очекува казна до 18.000 евра и пријава до државното обвинителство.

За нелегално фрлање отпад или опасни супстанции во заштитени водни подрачја или во природни резервати, предвидени се затворски казни од шест месеци до пет и пол години. Во особено сериозни случаи, казната може да се зголеми на седум години.

Доколку нелегалното фрлање се врши со користење на службено возило, возилото може да се заплени. Оваа санкција важи и за лица кои фрлаат отпад во природата, во напуштени индустриски зони или во природни резервати.