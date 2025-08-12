Франција погодена од топлински бран со „историски интензитет“

Париз – Топлински бран со „историски интензитет“ ја погоди Франција, особено југозападниот и централно-источниот дел од земјата.

Метео-Франс издаде црвено предупредување за топлотен бран во 14 департмани, со прогноза дека топлината ќе се интензивира денеска во регионот Оверњ-Рона-Алпи, пишува Ле Фигаро.

„Исклучителен топлотен бран продолжува и се шири: црвениот аларм останува на сила на југозапад до среда, а денеска стигнува до Рона, Изер, Дром и Ардеш“, објави метеоролошката агенција „Ла Шејн“, која истакна дека станува збор за „голем топлотен бран со историски интензитет“.

Температурните рекорди беа срушени вчера во департманот Нова Аквитанија – 42,1 степени беа измерени во Бержерак и 41,6 степени Целзиусови во Бордо.