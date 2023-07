(Фото) Се појави слика од Пригожин

Евгениј Пригожин последен пат беше виден во јавноста на денот на бунтот во Ростов на Дон. Оттогаш не се знае каде се наоѓа. По завршувањето на еднодневниот бунт, Александар Лукашенко објави дека е договорено Пригожин да замине во Белорусија.

Но, не се знае каде отишол Пригожин и каде е сега. Пред неколку дена Кремљ потврди дека неколку дена по востанието Путин и Пригожин се сретнале во Кремљ, а Пригожин со себе ги зел и вагнеровците.

Сега се појави фотографија која ја објавија руските медиуми. Го прикажува Пригожин како седи во кревет во шатор.

„Руските медиуми објавуваат наводно неодамнешна фотографија на Пригожин во полски шатор во (наводно) Белорусија“, пишува Антон Герашченко, советник на украинскиот МУП.

Автентичноста на сликата не е потврдена.

