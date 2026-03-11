Форбс: Со 839 милијарди долари, Елон Маск останува убедливо најбогатиот човек во светот

Елон Маск, мнозинскиот акционер на производителот на автомобили Тесла, вселенската компанија SpaceX, социјалната мрежа X и компанијата за вештачка интелигенција xAI, останува убедливо најбогатиот човек во светот, дури и кога бројот на милијардери продолжува да расте, објави американското списание Форбс.

Неговото богатство се проценува на 839 милијарди долари, во споредба со 342 милијарди долари на листата објавена една година претходно.

Тоа е повеќе од три пати повеќе од богатството на другите двајца членови на првите тројца на листата – коосновачот на Гугл, Лари Пејџ (257 милијарди долари) и Сергеј Брин (237 милијарди долари).

Извршниот директор на Амазон, Џеф Безос, е на четвртото место (224 милијарди долари), додека извршниот директор на Мета, Марк Закерберг, е на петтото место (222 милијарди долари). Осум места меѓу првите десет ги држат Американци.

Извршниот директор на луксузниот гигант LVMH, Французинот Бернар Арно и неговото семејство се на седмото место (171 милијарда долари), додека Шпанецот Амансио Ортега, коосновач на Индитекс (Зара), е на десеттото место со 148 милијарди долари.

Списанието Форбс, познато по својата годишна листа на најбогати луѓе во светот од 1987 година, вели дека планетата сега има 3.428 милијардери, речиси 400 повеќе од претходната година.

Соединетите Американски Држави имаат најмногу милијардери во светот (989), пред Кина без Хонг Конг (539) и Индија (229).