Филипче: Ние сме единствена земја во која со мерка на владата цената на горивата порасна

Една единствена мерка не е доволна за да има ограничување на растот на цените на горивата и храната, не поскапе само литар гориво и дизел, туку поскапеа сите прехранбени продукти, посочи претседателот на СДСМ, д-р Венко Филипче, во емисијата „Топ Тема“, на телевизија Телма.

Филипче нагласи дека СДСМ континуирано предупредуваше дека се потребни навремени мерки за да не дојде до сегашното енормно зголемување на цените на горивата и нафтените деривати и на храната, што е сериозен удар за граѓаните.

„Не поскапе само литар гориво безоловен и дизел, туку поскапеа сите прехранбени продукти. Видете што се случува во маркетите, основните прехранбени производи, месни, млечни, овошје, зеленчук, зејтин, јајца се е поскапено. Овие мерки кои што ги донесе Владата, односно една единствена мерка практично не е доволна за да има некое ограничување на растот на цените и граѓаните не ја чувствуваат. Дополнително, поскапената храна и да се намали цената горивата веќе нема да се врати назад“, рече Филипче.

Тој додаде дека Македонија е единствената земја во регионот во која со владина мерка наместо намалување на цените, има зголемување на цената на горивата.

„Изминатите три дена цената на нафтата паѓа, а кај нас се уште е висока. Сметам дека сме единствена земја во регионот која што со некаква мерка што ќе се донесе придонесува и прави цената на литар гориво да порасне. Тоа се случи откако се најави предлог мерката на премиерот со ДДВ-то за неколку денари, скокна цената на дизелот“, рече Филипче.

Во интервјуото Филипче посочи дека несоодветни се споредбите што ги прави премиерот Мицкоски со држави како Словенија и Хрватска кои имаат далеку повисок стандард од Македонија.

„Сиромаштијата е огромна, нема никаков раст на платите изминатите две години. Ја слушаме од премиерот реториката, ние имаме најевтина гориво во регионот ги споредуваме цените, ние имаме слично цена нешто поевтино од Словенија од Хрватска, ама таму минималната плата е 1.500 евра, неразумна споредба со земји кои што имаат повеќекратно поголем стандард од македонскиот животен стандард“, рече Филипче.