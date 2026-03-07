„Фич“ го потврди рејтингот на Хрватска

Премиерот Андреј Пленковиќ денес оцени дека најновиот извештај на меѓународната агенција Фич, кој го потврди кредитниот рејтинг на Хрватска од А-, потврдува дека агенциите за кредитен рејтинг ја сметаат Хрватска за политички и економски стабилна земја, сигурна за инвестиции.

Фич го потврди кредитниот рејтинг на Хрватска од А- во петокот, со стабилна перспектива, а Банске Двори во соопштението нагласи дека овој рејтинг ја одразува политичката рамка на владата заснована на користење на предностите од членството на Хрватска во Европската Унија, на силниот економски раст и на фискалната дисциплина“, додавајќи дека членството во еврозоната дополнително ја зголемува финансиската стабилност и довербата на инвеститорите.

Европски фондови

„Соочени со низа геополитички предизвици, овој извештај, исто така, потврдува дека меѓународните агенции за кредитен рејтинг ја сметаат Хрватска за политички и економски стабилна земја, која е сигурна за инвестиции.

Силниот економски раст, одговорното управување со јавните финансии и ефикасното користење на европските фондови ќе останат рамка на политиката на Владата со цел Хрватска да продолжи да ги достигнува другите земји-членки на ЕУ“, нагласи Пленковиќ во оваа пригода.

Во исто време, нагласува премиерот, наш фундаментален приоритет останува понатамошното подигнување на квалитетот на животот на граѓаните и конкурентноста на економијата. Извештајот на Фич заклучува дека со реален раст на БДП од 3,2 проценти во 2025 година, хрватската економија продолжи да расте над просекот на еврозоната и ЕУ, што покажува силна економска динамика, се додава во соопштението на Владата.

Национален план за закрепнување

Во однос на управувањето со јавните финансии, Владата е посветена на одржување на дефицитот под 3 проценти од БДП, додека учеството на јавниот долг во БДП се намали на 56 проценти од БДП, што е околу 30 процентни поени помалку отколку во 2020 година и приближно просекот на земјите со рејтинг од категорија А, забележува Бански двори.

„Благодарение на спроведувањето на реформите и инвестициите во рамките на Националниот план за закрепнување и отпорност, Хрватска досега доби „6,4 милијарди евра (64 проценти од вкупната распределба) и е на добар пат да ги апсорбира сите расположиви средства во рамките на Механизмот за закрепнување на ЕУ до крајот на 2026 година“, се наведува во соопштението.

„Фич“, иако го потврди рејтингот „А-“ на Хрватска со стабилна перспектива, исто така истакна силен економски раст и фискална дисциплина, но и мала економија ранлива на шокови и послаба ценовна конкурентност.