Поранешниот амбасадор на Холандија во Скопје, Вотер Пломп објави фантастично видео на кое се гледа елен како си игра со морските бранови, уживајќи во новоосвоената слобода.

-Никогаш не сум водел вакво нешто во Холандија, прокоментира амбасадорот.

Beaches in the #Netherlands are free of people. See a deer playing in the waves. #corona has a silver lining. pic.twitter.com/iOcF24ZUTX

— Barbara (@BarbaraJoziasse) April 11, 2020