Европските лидери одлучуваат дали да го придружуваат Зеленски при посетата на Вашингтон

Европските лидери денеска ќе одлучат дали украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе биде придружуван за време на неговата посета на Вашингтон, каде утре ќе се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп, изјави германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул.

На прашањето дали германскиот канцелар Фридрих Мерц би можел да го придружува Зеленски во Вашингтон, Вадефул одговори дека многу Европејци би сакале да патуваат со украинскиот претседател доколку се донесе таква одлука. – Тоа ќе биде договорено овој викенд, а желбата на Фридрих Мерц да преземе одговорност е очигледна и тој тоа јасно го покажа во изминатите денови. Ова прашање ќе биде колективно разгледано, изјави Вадефул вчера пред германската телевизија АРД.

По самитот меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, Мерц вчера изјави дека ги поздравува напорите на американскиот претседател да стави крај на војната во Украина и да постигне траен мир.

Француското претседателство соопшти дека денеска лидерите на земјите од „Коалицијата на подготвените“ – францускиот претседател Емануел Макрон, британскиот премиер Кир Стармер и германскиот канцелар Мерц – ќе разговараат за ситуацијата во Украина.