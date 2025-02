Европските лидери кај Зеленски на тригодишнината од војната

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во понеделникот го поздрави „апсолутниот хероизам“ на Украина додека ја одбележа третата годишнина од целосната инвазија на Москва и кога европските лидери почнаа да пристигнуваат во главниот град Киев во знак на поддршка за нападнатата земја.

„Три години отпор. Три години благодарност. Три години апсолутен херојство на Украинците. Горд сум на Украина! Им благодарам на сите што ја бранат и поддржуваат. На сите што работат за Украина. И нека е вечен споменот на сите оние кои ги дадоа своите животи за нашата земја и народ“, напиша Зеленски заедно со видеото објавено на Икс.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891

На одбележувањето на годишнината присуствуваат и повеќе лидери на Европската унија, како и канадскиот премиер Џастин Трудо.

„На 3-годишнината од бруталната инвазија на Русија, Европа е во Киев. Денеска сме во Киев, бидејќи Украина е Европа. Во оваа борба за опстанок, не е во прашање само судбината на Украина. Тоа е судбината на Европа“, порача претседателката на ЕК, Урсула фон Дер Лајен.

Лајен повика на дополнителна поддршка за нападнатата земја и вети нови проекти. Украина ќе добие нова исплата на помош од 3,5 милијарди евра во март, објасни Фон дер Лајен.

„Слободна и суверена Украина е во интерес на целиот свет“, изјави првиот германски политичар неколку часа пред средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски во Киев. Сега, кога буџетската дупка на Украина за 2025 година е затворена, сега мора да се забрза итна испорака на оружје и муниција“.

Таа сака што е можно поскоро да претстави сеопфатен план за тоа како може да се прошират производството на оружје и одбранбените капацитети на ЕУ, рече Фон дер Лајен. Украина исто така ќе има корист од ова. Фон дер Лајен најави и дополнителни мерки за зголемување на енергетската безбедност на Украина и на Европската унија. Пазарите на електрична енергија на Украина и Република Молдавија треба да бидат целосно интегрирани на пазарот на електрична енергија на ЕУ до крајот на следната година.

Канадскиот премиер Трудо ја опиша руската инвазија на Украина како „војна на нашиот начин на живот, војна против демократијата, владеење на правото и самоопределување, војна против правдата, војна против вистината“ и ги осуди, како што ги нарече, руските „одвратни воени злосторства“.

Говорејќи во Киев, тој рече дека „Украинците ќе триумфираат бидејќи Украинците се борат за она што е правилно, но тие не можат и не треба да го прават тоа сами“.

Тој рече: „Украинците ги загубија своите животи храбро борејќи се за својата земја, децата [се] одземени од нивните семејства, домови и заедници, што е одвратно воено злосторство“.

The third anniversary of the beginning of the full-scale Russian invasion. Three years of absolute heroism by our people.

Eternal memory to all who stood up in defense of our state and our people, giving their lives so that Ukraine may live.

Eternal gratitude to the fallen… pic.twitter.com/YthE9Jjskt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025