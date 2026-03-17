Европските берзи ги чекаат одлуките на големите банки: Пазарите стагнираат поради нестабилните цени на нафтата, златото и пченицата растат

Цените на енергијата и златото пораснаа, додека вредноста на еврото во однос на доларот малку падна.

Федералните резерви на САД започнуваат дводневен состанок, а светските банки веројатно нема да ги намалат каматните стапки поради конфликтот на Блискиот Исток.

Европските пазари денес стагнираат поради нестабилните цени на нафтата, кои пораснаа до четири проценти на отворањето на тргувањето, додека американските Федерални резерви започнуваат дводневен состанок за монетарната политика.

Ормутскиот теснец е затворен, војната на Блискиот Исток продолжува да ги депресира берзите: цените на нафтата пораснаа за уште 2 проценти. Федералните резерви ќе објават одлука за каматните стапки во среда, а Банката на Англија и Европската централна банка во четврток. Аналитичарите веруваат дека поради конфликтот на Блискиот Исток, банките ќе се откажат од какви било планови за намалување на каматните стапки, објавува Си-Ен-Би-Си.

Меѓународната агенција за енергија (IEA) минатата недела одлучи да ослободи 400 милиони барели нафта од резервите за вонредни ситуации поради војната на Блискиот Исток што трае повеќе од две недели, но клучното прашање за аналитичарите е колку време ќе биде потребно за оваа нафта физички да се испорача на пазарот, објавија медиумите.

Денес во 9:30 часот, индексот DAX на Франкфуртската берза падна за 0,21 процент на 23.521,23 поени, францускиот CAC 40 за 0,01 процент на 7.935,02 поени, додека британскиот FTSE 100 порасна за 0,25 проценти на 10.347,46 поени, а московскиот MOEX за 0,09 проценти на 2.856,11 поени.

Суровата нафта порасна за 4,32 проценти на 97,538 долари за барел, додека суровата нафта од типот Брент порасна за 3,93 проценти на 104,147 долари за барел. Европските фјучерси за гас за април се тргуваа по цена од 52 евра за мегават-час на отворањето на берзата TTF во Амстердам. Златото се искачи на 5.023,34 долари за тројанска унца, додека пченицата се искачи на 6,0316 долари за бушел (еден бушел е 27,216 кг).

Еврото се тргуваше по цена од 1,14883 долари во однос на доларот на берзата Форекс, што е намалување од 0,14 проценти од почетокот на тргувањето.

Според податоците од американските берзи, вредноста на американскиот берзански индекс Дау Џонс се зголеми за 0,83 проценти на 46.946,41 поени на затворањето на тргувањето во понеделник, S&P 500 за 1,01 процент на 6.699,38 поени, а вредноста на индексот Насдак за 1,22 проценти на 22.374,18 поени, пренесува Танјуг.