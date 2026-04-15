Градоначалниците на Европските престолнини на културата за 2025 во посета на Скопје= ќе се разменуваат искуства

Во среда, 15 април, претставници на локалните власти од Кемниц (Германија), Горица (Италија) и Нова Горица (Словенија) ќе го посетат Скопје за низа заеднички активности со Градот Скопје, со цел да споделат искуства поврзани со титулата Европска престолнина на културата (ЕПК), која Скопје ќе ја има во 2028 година.

Програмата ќе започне во 10 часот со состанок на високо ниво во Град Скопје, што ќе им даде можност на градоначалниците учесници да разменат мислења за можностите и предизвиците од одржувањето на Европската престолнина на културата.

Потоа, учесниците ќе направат симболична прошетка низ градот, од мостот Гоце Делчев до Јуроп Хаус во Скопје.

Официјалното отворање на работната сесија ќе се одржи во Јуроп Хаус во Скопје (12:00–12:30) со воведни обраќања од:

• Г-дин Бен Нупнау, вршител на должност амбасадор на Делегацијата на ЕУ во Скопје

• Г-дин Орце Ѓорѓиевски, градоначалник на Град Скопје

• Г-дин Само Турел, градоначалник на Нова Горица

• Г-дин Родолфо Зиберна, градоначалник на Горица

• Г-а Џозефин Хаге, Кемниц – Европска престолнина на културата

По отворањето ќе следи техничка работилница (12:30–14:30), каде што претставниците од Европските престолнини на културата за 2025 година ќе разменуваат најдобри практики со организацискиот тим на „Скопје 2028“.

Посетата ќе заврши со отворањето на изложбата „ИНСПИРАЦИЈА“, со фотографии од Европските престолнини на културата за 2025 година, во Музејот на Град Скопје во 18 часот. Изложбата ќе биде отворена за јавноста, бесплатно, од 15 до 26 април 2026 година.