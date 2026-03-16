Европа ослободува десетици милиони барели нафта од резервите за да го смири пазарот

Европа ќе ослободи 73 милиони барели нафтени производи и околу 35 милиони барели сурова нафта од своите резерви на пазарот од крајот на март, според податоците од Меѓународната агенција за енергија (IEA).

Европските влади ќе ослободат 32,7 милиони барели од стратешките резерви, а компаниите 74,7 милиони барели нафта и нафтени производи, објави IEA во неделата.

Околу две третини од ослободените барели, или 73 милиони барели, ќе бидат нафтени производи, а преостанатите 35 милиони барели ќе бидат сурова нафта.

Соединетите Американски Држави ќе ослободат само сурова нафта од своите стратешки резерви, имено 172,2 милиони барели, исто така од крајот на март.

Членовите на IEA едногласно го одобрија предлогот на агенцијата минатата недела за ослободување на 400 милиони барели од резервите за стабилизирање на пазарите на нафта поради прекини во снабдувањето од Блискиот Исток.

Вкупно, членовите ќе ослободат 411,9 милиони барели, соопшти агенцијата во извештај објавен во недела. Нафтата ќе сочинува 72 проценти од барелите, а нафтените производи 28 проценти.

Членовите од Азиско-пацифичкиот регион планираат веднаш да ослободат речиси 109 милиони барели нафта и нафтени производи од резервите, соопшти ИЕА во соопштението.

Војната на Блискиот Исток доведе до најголемото нарушување на снабдувањето во историјата, соопшти ИЕА. Ослободувањето на барели од резервите носи „значаен и добредојден одмор“, додаде агенцијата.

„Сепак, најважниот фактор во процесот на враќање на стабилни залихи е нормализацијата на редовниот транзит на пратки низ Ормутскиот теснец“, нагласи ИЕА, истакнувајќи дека соодветните безбедносни мерки и физичката заштита на товарните превозници се клучни за повторно започнување на испораките.

„Мора да бидеме подготвени за продолжување на сегашната ситуација“, предупреди во понеделник извршниот директор на ИЕА, Фатих Бирол.

„Дури и ако транзитот низ (Ормутскиот теснец) продолжи утре, ИЕА проценува дека ќе биде потребно време за да се опорави глобалната трговија со енергија“, рече Бирол.

Членовите на ИЕА моментално држат повеќе од 1,2 милијарди барели нафта во стратешки резерви, а уште 600 милиони барели ги држат компаниите, според законските обврски, истакна шефот на ИЕА минатата недела, според соопштението на веб-страницата на агенцијата.

Кога ќе се исклучат 400-те милиони барели подготвени за пазарот, членовите ќе имаат уште 1,4 милијарди барели резерви.

Покрај 21-те членки на Европската Унија, групата вклучува уште 11 земји, вклучувајќи ги САД, Велика Британија, Турција, Нов Зеланд, Јапонија, Канада и Австралија.