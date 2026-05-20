ЕУ воведува казни за доцнење на возовите

Ќе бидат воведени казни за железничките компании во случај на доцнење и ненавремено известување на патниците, а ќе бидат укинати промените на возниот ред двапати годишно, што хрватскиот пратеник на зелените од редовите на Гордан Босанац го смета за прв чекор кон подобро искуство во патувањето со воз, објави вчера канцеларијата на европратеникот, јави Хина.

„Денешното усвојување на Регулативата за единствен европски железнички транспорт е голема победа за патниците со железнички превоз низ цела ЕУ и прв чекор во нивната заштита од доцнења и откажувања, но и голема зелена победа во зајакнувањето на оваа еколошка форма на патување“, рече Гордан Босанац, европратеник од Можемо и член на групата Зелени/ЕСА во Европскиот парламент, додавајќи дека е штета што ќе бидат потребни речиси пет години за да се воведат новите правила.

Почнувајќи од 2031 година, ќе биде воведен систем на казни за менаџерите на инфраструктурата и железничките компании во случај на доцнење на откажувања или ненавремено затворање на линиите. Промените на возниот ред двапати годишно се укинуваат.

Воведувањето на таканаречениот „ротирачки возен ред“ ќе им овозможи на патниците подобро и порано да резервираат билети, бидејќи туристичките оператори ќе можат да почнат да продаваат порано.

Преку дигитализацијата и меѓусебното поврзување на операторите, процесот на распределба на железничкиот капацитет во поширока смисла, помеѓу патниците и товарот, ќе биде подобро координиран, што треба да доведе до очекувано вкупно европско зголемување на железничкиот капацитет од четири проценти, додаде канцеларијата на европратениците во соопштението.

„Ова зголемување од четири проценти треба да доведе и до зголемување на бројот на возови и линии, што е добро за патниците на долг рок. Сепак, пред Европскиот парламент и Комисијата е уште една голема задача, а тоа е воведувањето на единствен европски железнички билет, кој треба да им овозможи на патниците да купат еден билет за патување низ ЕУ, наместо да мора да купуваат посебен билет за секој давател на транспорт, во зависност од земјата низ која патуваат, и воведување надомест за доцнења за патниците“, рече Босанац.

Хрватскиот европратеник, еден од спонзорите на кампањата на Зелените за единствен европски железнички билет, исто така ги повика хрватските граѓани да ја поддржат кампањата преку линкот https://act.greens-efa.eu/hr/ticket/.