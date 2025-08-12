ЕУ: Украина мора да има право сама да одлучува за својата иднина

12/08/2025 07:56

Брисел  – Дваесет и шест лидери на земјите-членки на Европската Унија објавија дека Украина мора да има право сама да одлучува за својата иднина и дека секое дипломатско решение мора да ги заштити украинските и европските безбедносни интереси.

Во заедничката изјава, усвоена доцна синоќа и објавена денеска, се наведува дека разговорите „можат да имаат смисол само во контекст на прекин на огнот или намалување на непријателствата“, јавија британските медиуми.

Изјавата ја потпишаа лидерите на сите земји-членки на ЕУ, освен Унгарија.

