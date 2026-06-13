ЕУ ќе почне пристапни преговори со Украина и Молдавија

13/06/2026 08:44

Европската Унија в понеделник ќе почне формални преговори за членство со Украина и Молдавија, откако беше укината блокадата од страна на Унгарија.

Кипар, кој во моментов претседава со Советот на Европската Унија, соопшти дека земјите-членки постигнале договор за заеднички став во врска со првата фаза од преговорите, со што се комплетирани сите неопходни подготовки.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски преку социјалните мрежи им се заблагодари на партнерите во ЕУ.

„Украина го прави она што е потребно, и важно е што и ЕУ си го држи својот збор“, напиша тој. Украинскиот претседател додаде дека почетокот на преговорите претставува „значајна политичка и морална поддршка за државата и украинскиот народ“.

Претседателката на Молдавија, Маја Санду, исто така ја поздрави одлуката со објава на Х, пишувајќи: „Ние ја завршивме работата и ќе продолжиме да спроведуваме реформи“.

ЕУ официјално ги почна пристапните преговори со Украина и Молдавија во јуни 2024 година, но отворањето на првата фаза од разговорите со Киев беше блокирано од унгарското вето. Процесот почна повторно да се движи напред по изборниот пораз на поранешниот премиер на Унгарија, Виктор Орбан, во април.

Новиот унгарски премиер, Петер Маѓар, минатата недела соопшти дека е постигнат договор со Киев за зајакнување на правата на етничкото унгарско малцинство во соседна Украина. Маѓар претходно го постави ваквиот договор како услов за да даде согласност за почеток на преговорите за членство на Украина во ЕУ.

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